Cos’è il greenwashing e perchè è un problema spiegato bene

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Un colpo di verde ed è tutto più bello. L’emergenza climatica esige azioni concrete e una transizione verso una società più sostenibile. Le imprese sono parte fondamentale in questo processo. Purtroppo, il cambio di paradigma a volte è solo di facciata: in altre parole, assistiamo al. Ma cos’è? Questo termine indica come alcune imprese, organizzazioni o istituzioni politiche usino strategie finalizzate a costruire un’immagine falsamente positiva dal punto di vista dell’ecosostenibilità. I cittadini, sempre più attenti all’impatto ambientale, possono facilmente incappare nell’inganno di chi sta soltanto distogliendo l’attenzione dalle conseguenze negative per l’ambiente dovute alle proprie attività o ai propri prodotti. Il ...