Coronavirus | Ricciardi | “In alcune regioni è troppo tardi per il tracciamento | devono chiudere In altre si prospetta la 3ª ondata”

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 19 ottobre 2020) “Inormai èperché fronteggiano una crescita esponenziale del contagio. Non possono più basarsi sul tracing,fare chiusure. Altrove però ilva potenziato: c’è la prospettiva di una terza ondata“: lo ha affermato, in un’intervista a La Repubblica Walter, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. Secondonellepiù in difficoltà “vanno fatte chiusure mirate, con precisione chirurgica. In questa fase non ha senso muoversi a livello regionale ma metropolitano, provinciale, comunale. Non è più il momento di lockdown generalizzati. Ma i governatori ...