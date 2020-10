Coprifuoco in Lombardia, la richiesta di comuni e regione (Di lunedì 19 ottobre 2020) comuni e regione Lombardia lo hanno deciso al termine di un vertice andato in scena nella giornata di oggi. Con l’avanzare dei numeri del contagio – nella giornata di oggi si sono arrestati soltanto di fronte al canonico decremento dei test causati dalla pausa domenicale – la regione più colpita d’Europa nella prima ondata ha deciso di non poter sostenere una nuova, prepotente diffusione del contagio all’interno dei suoi confini. Per questo i sindaci, rappresentati dal presidente locale dell’Anci Mauro Guerra, e il presidente Attilio Fontana hanno chiesto il Coprifuoco in Lombardia. LEGGI ANCHE > La strategia di Conte: chiedere a Fedez di lanciare un messaggio per far indossare le mascherine Coprifuoco in ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 ottobre 2020)lo hanno deciso al termine di un vertice andato in scena nella giornata di oggi. Con l’avanzare dei numeri del contagio – nella giornata di oggi si sono arrestati soltanto di fronte al canonico decremento dei test causati dalla pausa domenicale – lapiù colpita d’Europa nella prima ondata ha deciso di non poter sostenere una nuova, prepotente diffusione del contagio all’interno dei suoi confini. Per questo i sindaci, rappresentati dal presidente locale dell’Anci Mauro Guerra, e il presidente Attilio Fontana hanno chiesto ilin. LEGGI ANCHE > La strategia di Conte: chiedere a Fedez di lanciare un messaggio per far indossare le mascherinein ...

lorepregliasco : ?? Verso il coprifuoco dalle 23 alle 5 in Lombardia - SkyTG24 : Covid, Lombardia chiede al Governo coprifuoco dalle 23. Previsti 600 ricoveri in intensiva - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, La Lombardia chiede al governo il coprifuoco nella Regione dalle 23. Preoccupa la previsione che al 3… - jhullypeereira : RT @Corriere: Covid, la richiesta della Regione Lombardia al governo: coprifuoco dalle 23 alle 5, a partire da giovedì - AmaranthineMess : #coprifuoco #lombardia Però poi la metro carro bestiame. Il Covid a quanto pare frequenta la movida ma si sposta solo in limousine. -