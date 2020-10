Contagi in viaggio dalla Francia verso l'Italia? 'Servono subito controlli alla frontiera' (Di lunedì 19 ottobre 2020) L'escalation del numero di Contagi del Covid-19 in Francia preoccupa sempre più al punto da richiedere che vengano disposti al piu presto adeguati controlli sanitari alla frontiera per controllare gli ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) L'escalation del numero didel Covid-19 inpreoccupa sempre più al punto da richiedere che vengano disposti al piu presto adeguatisanitariper controllare gli ...

TgLa7 : Il #Napoli farà ricorso contro la decisione del #giudicesportivo sul ko 3-0 a tavolino contro la #Juventus, present… - QdSit : E’ bufera, in Piemonte, sull’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, della Lega Nord, finito nel mirino dell… - giornalettismo : L'assessore alla Sanità (in quota #Lega) del #Piemonte, Luigi Icardi, si difende così, dopo essere stato investito… - megalomaxi92 : Ho una paura fottuta di andare in aeroporto e prendere l'aereo domani mattina con tutti questi contagi in aumento.… - salidaparallela : RT @ladyrosmarino: In Piemonte mentre salgono i contagi e aumentano i ricoveri, l'assessore alla sanità Icardi va in viaggio di nozze in Si… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi viaggio Viaggiare al tempo del Coronavirus: dove possiamo andare in vacanza Traveller Italia Genoa, in Veneto distanziati su 2 pullman. A Pegli il nuovo «arco sanificatore»

Le nuove misure adottate dalla società per evitare altri contagi Rientrato l’allarme sui 5 negativizzati che parevano tornati positivi ...

Monito di De Guindos alle banche. Il Ftse Mib resta positivo

Il vicepresidente della Bce chiede consolidamento e riduzioni dei costi nel settore bancario dell'Eurozona per migliorare i rapporti di redditività. Attenzione alla situazione politica Usa, dopo che N ...

Le nuove misure adottate dalla società per evitare altri contagi Rientrato l’allarme sui 5 negativizzati che parevano tornati positivi ...Il vicepresidente della Bce chiede consolidamento e riduzioni dei costi nel settore bancario dell'Eurozona per migliorare i rapporti di redditività. Attenzione alla situazione politica Usa, dopo che N ...