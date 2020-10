Atp Anversa 2020, programma e ordine di gioco martedì 20 ottobre: in campo Caruso e Nardi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il programma e l’ordine di gioco di martedì 20 ottobre per il torneo ATP 250 di Anversa 2020, che vede andare in scena match del primo turno del tabellone principale. Ad aprire il programma sul Centrale è Salvatore Caruso: il siciliano ha superato le qualificazioni e alle 12:30 sfida il britannico Daniel Evans. Sempre sul Centrale diversi i nomi interessanti attesi in campo: Nishikori sfida Andujar, mentre in sessione serale Alex De Minaur se la vede con Richard Gasquet. Non solo Caruso però, perchè per l’Italia c’è anche Luca Nardi: il giovanissimo classe 2003 farà il suo esordio nel circuito maggiore sfidando il qualificato statunitense ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ile l’didi martedì 20per il torneo ATP 250 di, che vede andare in scena match del primo turno del tabellone principale. Ad aprire ilsul Centrale è Salvatore: il siciliano ha superato le qualificazioni e alle 12:30 sfida il britannico Daniel Evans. Sempre sul Centrale diversi i nomi interessanti attesi in: Nishikori sfida Andujar, mentre in sessione serale Alex De Minaur se la vede con Richard Gasquet. Non soloperò, perchè per l’Italia c’è anche Luca: il giovanissimo classe 2003 farà il suo esordio nel circuito maggiore sfidando il qualificato statunitense ...

sportface2016 : #Tennis #ATP Salvatore #Caruso e Luca #Nardi in campo domani ad #Anversa: ecco l'ordine di gioco completo - lorenzofares : Il 1° avversario in carriera di Luca #Nardi ???? in carriera nel circuito #ATP sarà Marcos Giron ???? ad Anversa Numer… - sportface2016 : #Tennis #ATP Salvatore #Caruso centra l'accesso al main draw di #Anversa - lorenzofares : RT @SuperTennisTv: Salvatore Caruso sconfigge Sugita per 6-3 6-4 e stacca il pass per il tabellone principale dell'#ATP 250 di Anversa! #t… - SuperTennisTv : Salvatore Caruso sconfigge Sugita per 6-3 6-4 e stacca il pass per il tabellone principale dell'#ATP 250 di Anversa… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Anversa ATP Anversa: Il Tabellone di Quali. Due azzurri ai nastri di partenza LiveTennis.it Tennis, aggiornamento ranking: exploit di Cecchinato e Musetti

In questa settimana sono in programma tre tornei, due ATP (Colonia e Anversa) e uno WTA, in Repubblica Ceca in quel di Ostrava. È l'unica persona al mondo ad aver vinto tutti i titoli del Grande Slam ...

TENNIS: TORNEO ANVERSA. CARUSO CENTRA LA QUALIFICAZIONE

ANVERSA (BELGIO) (ITALPRESS) - Salvatore Caruso ha centrato la qualificazione al tabellone principale dell'"European Open", torneo Atp 250 (montepremi 394.800 euro) in corso sul cemento indoor di Anve ...

In questa settimana sono in programma tre tornei, due ATP (Colonia e Anversa) e uno WTA, in Repubblica Ceca in quel di Ostrava. È l'unica persona al mondo ad aver vinto tutti i titoli del Grande Slam ...ANVERSA (BELGIO) (ITALPRESS) - Salvatore Caruso ha centrato la qualificazione al tabellone principale dell'"European Open", torneo Atp 250 (montepremi 394.800 euro) in corso sul cemento indoor di Anve ...