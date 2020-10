A Calenda sindaco l' endorsement rischiosissimo di Lapo Elkann Ma in passato

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 ottobre 2020) «Carloama Roma e la porta nel suo cuore da sempre. Non c'è migliore candidato per riportare Roma a brillare in Italia e all'estero. Bisogna ripartire dalle periferie dimenticate da troppo tempo. Ripartire dagli ultimi e dalle loro esigenze». Lo ha scritto su TwitterElkan. Il rampollo di casa Fiat scende così in campo al fianco dell'ex ministro, e arricchisce la sua collezione di pronunce sul mondo politico. Inha più volte attaccato Matteo Salvini e, con una rapida ricerca su Internet, si scopre che già una volta si espose a favore di un. Era il novembre 2017 esi lanciò in uno sperticato elogio per la sindaca di Torino Chiara Appendino: «Sta facendo un buonissimo lavoro». A tre anni di distanza, l'auspicio ...