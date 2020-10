Vincenzo De Luca, anticipazioni dpcm, cose interessanti e ambigue (Di domenica 18 ottobre 2020) Consumo vietato in adiacenze locali, chi le misura?. “Dalle anticipazioni che mi sono arrivate nel dpcm del governo ci sono cose interessanti ma anche elementi di ambiguità. Ad esempi c’è la vendita di cibo da asporto fino alle 24, tranne che per il consumo sul posto nelle adiacenze, chi può misurare le adiacenze?”. Lo ha detto il governatore della Campania … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 18 ottobre 2020) Consumo vietato in adiacenze locali, chi le misura?. “Dalleche mi sono arrivate neldel governo ci sonoma anche elementi di ambiguità. Ad esempi c’è la vendita di cibo da asporto fino alle 24, tranne che per il consumo sul posto nelle adiacenze, chi può misurare le adiacenze?”. Lo ha detto il governatore della Campania … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

