Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 18 OTTOBREORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA A1 FIRENZE-, TRA FIANONO E GUIDONIA IN DIREZIONE DEL BIVIO CON LA A24TERAMO; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: A CAUSA DI UNA FRANA A SEGUITO DEL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI, CHIUSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LA STRADA REGIONALE DELLA VANDRA TRA IL KM 29 ED IL KM 31 NEL COMUNE DI PICINISCO; ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO; IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’ORDINANZA DELLA ...