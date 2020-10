Tu Si Que Vales, Rudy Zerbi svela il numero di Mammucari in diretta: “Ti querelo!” (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono i grandi protagonisti del nuovo Tu Si Que Vales, quest’anno più legato che mai ai battibecchi furiosi tra Teo Mammucari e Rudy Zerbi. I due hanno preso la ribalta dello show già dalle prime puntate, imponendosi come degna controparte della sempre incontenibile Sabrina Ferilli; un po’ per scherzo, un po’ animati da sincera acredine, la coppia non manca di attaccarsi continuamente, rimproverarsi, far presenti i rispettivi errori con toni spesso sopra le righe. Toni che rischiano di essere sfuggiti di mano nel corso del recente episodio, quando uno scherzo di Zerbi ha fatto perdere la testa al collega. Attimi di tensione a Tu Si Que Vales dopo lo scherzo di Rudi Zerbi: il numero privato di Teo Mammucari ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono i grandi protagonisti del nuovo Tu Si Que, quest’anno più legato che mai ai battibecchi furiosi tra Teo. I due hanno preso la ribalta dello show già dalle prime puntate, imponendosi come degna controparte della sempre incontenibile Sabrina Ferilli; un po’ per scherzo, un po’ animati da sincera acredine, la coppia non manca di attaccarsi continuamente, rimproverarsi, far presenti i rispettivi errori con toni spesso sopra le righe. Toni che rischiano di essere sfuggiti di mano nel corso del recente episodio, quando uno scherzo diha fatto perdere la testa al collega. Attimi di tensione a Tu Si Quedopo lo scherzo di Rudi: ilprivato di Teo...

