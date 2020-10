Trieste Connazionali sequestrati in Libia | incontro con il giornalista Fausto Biloslavo

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 18 ottobre 2020) Giovedì 22 ottobre al Caffè Tommaseo dialle ore 19 si terrà l’con ildi guerra, il quale tratterà la drammatica situazione dei nostriattualmenteine di quelli dimenticati dallo Stato in altre parti del Mondo. Durante l’evento interverranno in collegamento telefonico Cristina Amabilino, moglie di uno dei pescatori italiani arrestati indalle truppe di Haftar, incatenata davanti a Palazzo Montecitorio per protesta, e Gaspare Bilardello, animatore dell’Associazione Progetto Isola Mazara del Vallo ed ex armatore con esperienza di sequestri di pescherecci in Africa, il quale sta seguendo il caso. ...