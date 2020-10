Torino Cagliari | Sirigu protagonista per una volta in negativo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Salvatoreè statoper unain: una mezza papera del portiere è costata la sconfitta alIl Toro non rialza la testa e nonostante un commovente Belotti (autore di una doppietta) incappa nella terza sconfitta in tre partite. I granata, come spesso è accaduto, si erano aggrappati ai gol del proprio capitano per provare a raddrizzare una partita iniziata bene (con il rigore realizzato dal Gallo) e proseguita male (rimonta delin appena 7 minuti). Nella ripresa il Toro aveva subito trovato il pareggio, che aveva dato nuova linfa ai sogni di vittoria granata ma la Dea Bendata, in questo periodo, non guarda con favore ae capita quindi che la sconfitta arrivi a causa di un errore dell’altro uomo ...