Sassuolo, ma che roba! Bologna ribaltato in 13 minuti: da 3-1 a 3-4 e secondo posto (Di domenica 18 ottobre 2020) Rocambolesca vittoria del Sassuolo in casa del Bologna del derby emiliano valido per la quarta giornata di Serie A. La formazione di De Zerbi si è imposta 4-3 al 'Dall'Ara'. Padroni di casa avanti con Soriano (10'), provvisorio pareggio dei neroverdi firmato da Berardi (18'). Nuovo vantaggio del Bologna con la rete di Svanberg (39'). Nella ripresa, il tris della squadra di Mihajlovic siglato da Orsolini (60') prima della rimonta degli ospiti con i gol di Djuricic (64') e Caputo (70'). L'autorete di Tomiyasu (77') fissa il risultato sul 4-3 in favore della squadra di De Zerbi. Insomma, una clamorosa, strepitosa rimonta: tutto in tredici minuti. E ora il Sassuolo è secondo in classifica e legittimato a sognare.

