Paziente positiva in corsia, l’Asl lo comunica al marito (Di domenica 18 ottobre 2020) di Rosa Coppola Paziente ricoverata nel reparto di Neurologia dell’ospedale nocerino attende, da giorni, l’esito del tampone: ad informare che la donna è positiva al Covid è stato il marito solo perchè contattato dalla Asl Salerno e messo in quarantena, insieme al figlio. Una storia di corto circuito comunicativo che registra una falla, importante, tra ospedaleAsl-laboratorio; nessuno ha informato la Neurologia della positività della degente sottoposta a tampone due giorni prima. Ad oggi, in verità, non è giunto alcun esito. Si è conosciuto l’esito solo ed esclusivamente dopo la provvidenziale telefonata dell’uomo che ha fatto così scattare il trasferimento della donna a Scafati, nel Pronto soccorso del Covid Hospita del “Mauro ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 18 ottobre 2020) di Rosa Coppolaricoverata nel reparto di Neurologia dell’ospedale nocerino attende, da giorni, l’esito del tampone: ad informare che la donna èal Covid è stato ilsolo perchè contattato dalla Asl Salerno e messo in quarantena, insieme al figlio. Una storia di corto circuitotivo che registra una falla, importante, tra ospedaleAsl-laboratorio; nessuno ha informato la Neurologia della positività della degente sottoposta a tampone due giorni prima. Ad oggi, in verità, non è giunto alcun esito. Si è conosciuto l’esito solo ed esclusivamente dopo la provvidenziale telefonata dell’uomo che ha fatto così scattare il trasferimento della donna a Scafati, nel Pronto soccorso del Covid Hospita del “Mauro ...

