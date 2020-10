Corriere : Macron: da sabato notte coprifuoco a Parigi tra le 21 e le 6 - FirenzePost : Parigi, lockdown: Chalençon, già leader dei gilet gialli, esploderanno proteste contro Macron - CultEvent_tweet : RT @Lazzaro1969: A Parigi non si potrà uscire di casa dalle 21.00 alle 6.00. Non chiamatelo 'lockdown' ma 'matrimonio'. #lockdown #parigi #… - DanielaPF75 : RT @DanielaPF75: I ricorsi (Berlino, Parigi) contro la chiusura serale di bar, ristoranti e altri luoghi di ritrovo avranno molto probabilm… - NonSoloBot : RT @carlobenetti: Si spengono i rumori, si spegne anche l’insegna di quell’ultimo caffè. I lockdown spengono le luci nelle brasserie di Par… -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi lockdown

Coprifuoco e mini lockdown, in vertice notturno le ipotesi del Governo, Blogtaormina News - L'informazione da Taormina al mondo ...L’allerta è massima e i contagi viaggiano a ritmo elevato. Per questo governo e ministero della Salute sono pronti a varare un nuovo giro di vite per arginare la curva in crescita ed evitare un lockdo ...