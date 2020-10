Nuoto, ISL 2020: London Road guidano nella prima sessione, Aqua Centurions in seconda posizione (Di domenica 18 ottobre 2020) Altre quattro squadre di scena quest’oggi nella piscina da 25 metri della Duna Arena di Budapest (Ungheria), sede della prima sessione di gare della International Swimming League 2020. nella Champions League del Nuoto London Roar, Aqua Centurions, Iron e DC Trident sono scesi in vasca e la formazione londinese ha concluso in vetta con 294 punti. Bene, però, la compagine di base italiana (Aqua Centurions): 197 lo score al termine del day-1, a precedere le citate Iron (194) e DC Trident (181). London Roar che hanno recitato il ruolo dei primattori, con i successi nei 100 farfalla femminili di Marie Wattel (56″45), nei 200 dorso maschili di Christian ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Altre quattro squadre di scena quest’oggipiscina da 25 metri della Duna Arena di Budapest (Ungheria), sede delladi gare della International Swimming LeagueChampions League delRoar,, Iron e DC Trident sono scesi in vasca e la formazione londinese ha concluso in vetta con 294 punti. Bene, però, la compagine di base italiana (): 197 lo score al termine del day-1, a precedere le citate Iron (194) e DC Trident (181).Roar che hanno recitato il ruolo deittori, con i successi nei 100 farfalla femminili di Marie Wattel (56″45), nei 200 dorso maschili di Christian ...

