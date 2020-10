Napoli, Insigne torna a lavorare in parte col gruppo (Di domenica 18 ottobre 2020) Seduta mattutina per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno, dopo il successo sull’Atalanta. Gli azzurri preparano il match di Europa League contro l’AZ Alkmaar in programma giovedì al San Paolo (ore 18.55). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro l’Atalanta sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa hanno lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con torello ed esercizi di passing drill. Successivamente seduta tecnica con conclusioni in porta e partitina a campo ridotto. Insigne ha svolto parte del lavoro personalizzato in campo e parte col gruppo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 ottobre 2020) Seduta mattutina per ilal centro sportivo di Castel Volturno, dopo il successo sull’Atalanta. Gli azzurri preparano il match di Europa League contro l’AZ Alkmaar in programma giovedì al San Paolo (ore 18.55). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro l’Atalanta sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa hanno lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con torello ed esercizi di passing drill. Successivamente seduta tecnica con conclusioni in porta e partitina a campo ridotto.ha svoltodel lavoro personalizzato in campo ecol. L'articolo ilsta.

Continua il recupero di Lorenzo Insigne che ha sostenuto una seduta di allenamento parzialmente in gruppo. Le ultime da Castel Volturno Il Napoli si gode la vittoria contro l’Atalanta e l’aggancio ...

La sfera arriva a Mertens, che fa 1-0. E' solo il primo di una lunga serie di gol che il Napoli metterà a segno con il suo nuovo centravanti in campo. In quella partita ne arriverà un altro di Insigne ...

