MotoGP Aragon | Dovizioso | “Oggi ho fatto il massimo | sono ancora in corsa per il Mondiale”

Leggi su sportface

(Di domenica 18 ottobre 2020) “Oggi abbiamoilche potevamo fare perchè nelladi oggi a partire dietro si fa fatica. Purtroppo per noi la gomma media non si è comportata come ci aspettavamo. Speriamo di trovare delle temperature migliori nel prossimo weekend. Le gomme morbide, per noi, si distruggono. Non capiamo il perchè e quindi non riusciamo a lavorare la mattina. Yamaha e Suzuki, ad esempio, scorrono molto a centro curva portando molta velocità in uscita. Spero non continui così“. Lo ha dichiarato Andrea, pilota della Ducati, ai microfoni di Sky Sport dopo il 7° posto nel GP didi. “La lotta mondiale? Le possibilità ciperchè in gara spesso succedono cose impreviste. ...