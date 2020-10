Manovra: via libera del Cdm, salvo intese. Stop alle cartelle esattoriali, fondo Covid da 4 miliardi a sostegno delle attività colpite (Di domenica 18 ottobre 2020) La Manovra approvata conferma 5,7 miliardi per rinnovare nel 2021 la decontribuzione al Sud e stanzia 1 miliardo per il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno Leggi su firenzepost (Di domenica 18 ottobre 2020) Laapprovata conferma 5,7per rinnovare nel 2021 la decontribuzione al Sud e stanzia 1 miliardo per il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

Mov5Stelle : Camera e Senato hanno dato il via libera alla #NaDef, la Nota di Aggiornamento al Def. Vediamo insieme cos'è. ?? La… - DavideTedesco74 : RT @MediasetTgcom24: Via libera del governo alla Manovra: stop alle cartelle esattoriali | Altri 40 miliardi per contrastare gli effetti de… - FirenzePost : Manovra: via libera del Cdm, salvo intese. 5,7 miliardi per decontribuzione Sud, e 4 miliardi per fondo Covid soste… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Cdm approva legge di Bilancio 'salvo intese' - TerryEmpyre : RT @MediasetTgcom24: Via libera del governo alla Manovra: stop alle cartelle esattoriali | Altri 40 miliardi per contrastare gli effetti de… -