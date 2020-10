LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: comincia il warm-up! Yamaha favorite, Andrea Dovizioso prova la gomma per la gara (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.05 Morbidelli comincia il suo run in 1’51″4 con gomme soft usate (6 giri per quella anteriore, 12 per la posteriore), molto bene Petrucci in 1’51″0. 11.03 In corso il primo giro lanciato del turno, siamo in attesa dei primi riscontri cronometrici. 11.02 Pneumatico a mescola media al posteriore anche per le Ducati Pramac di Miller e Bagnaia. Azzardo di Crutchlow, che prova addirittura la gomma hard. 11.01 Scelte di gomme abbastanza diversificate in questo primo run: Dovizioso e Petrucci montano la media al posteriore, mentre le Yamaha e la Suzuki di Mir hanno una doppia gomma soft. 11.00 SEMAFORO VERDE! cominciano gli ultimi 20 minuti di prova prima ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.05 Morbidelliil suo run in 1’51″4 con gomme soft usate (6 giri per quella anteriore, 12 per la posteriore), molto bene Petrucci in 1’51″0. 11.03 In corso il primo giro lanciato del turno, siamo in attesa dei primi riscontri cronometrici. 11.02 Pneumatico a mescola media al posteriore anche per le Ducati Pramac di Miller e Bagnaia. Azzardo di Crutchlow, cheaddirittura lahard. 11.01 Scelte di gomme abbastanza diversificate in questo primo run:e Petrucci montano la media al posteriore, mentre lee la Suzuki di Mir hanno una doppiasoft. 11.00 SEMAFORO VERDE!no gli ultimi 20 minuti diprima ...

