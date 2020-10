LIVE Moto2, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Bezzecchi scatta al comando su Lowes, Marini 5° (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -19 Bezzecchi sempre in vetta con un motore che gli permette di non venire risucchiato dalle scie, mantiene 575 millesimi su Lowes, quindi Di Giannantonio a 733, quarto Martin a 1.015 sesto Martini a 1.469. -20 Bezzecchi prova a forzare a tutta!! Lowes risponde nel T2 recuperando 3 decimi, quindi Di Giannantonio a breve distanza. -20 Bezzecchi apre il secondo giro con 667 millesimi su Di Giannantonio quindi il britannico lo ripassa in curva 1, quarto Martin a 1.247 con Dixon e Martin in scia. Bastianini ottavo -21 giri: Di Giannantonio infila Lowes in curva 13!! Staccatissima del romano!! Bastianini è nono intanto PARTENZA – Lo scatto migliore è di Bezzecchi che prende il ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-19sempre in vetta con un motore che gli permette di non venire risucchiato dalle scie, mantiene 575 millesimi su, quindi Di Giannantonio a 733, quarto Martin a 1.015 sesto Martini a 1.469. -20prova a forzare a tutta!!risponde nel T2 recuperando 3 decimi, quindi Di Giannantonio a breve distanza. -20apre il secondo giro con 667 millesimi su Di Giannantonio quindi il britannico lo ripassa in curva 1, quarto Martin a 1.247 con Dixon e Martin in scia. Bastianini ottavo -21 giri: Di Giannantonio infilain curva 13!! Staccatissima del romano!! Bastianini è nono intanto PARTENZA – Lo scatto migliore è diche prende il ...

zazoomblog : LIVE Moto2 GP Aragon 2020 in DIRETTA: a breve la gara Sam Lowes dalla pole gli italiani pronti alla battaglia! -… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AragonGP #Moto2 Partiti! Dopo il primo dei 21 giri in programma comanda #Bezzecchi, che si è preso… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AragonGp Tutto pronto per la gara di #Moto2! #Bezzecchi e #DiGiannantonio in prima fila con il pole-man #Lowes! #live - OA_Sport : LIVE #Moto2, #AragonGP 2020 in DIRETTA: tutto pronto per la gara, gli italiani sfidano Sam #Lowes! #Marini… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Tutti gli aggiornamenti dalle gare di #Moto2 e #Moto3 LIVE #AragonGP #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moto2 Moto2, la diretta del GP di Aragon (Spagna). Moto3: 1° Masia, 4° Fenati Sky Sport Motogp Aragon 2020, gara in diretta dalle 15. Moto3 live

Aragon, 18 ottobre 2020 - E' il giorno della gara per il Gran Premio di Aragon, decima prova del Motomondiale. Alle 15 bandiera verde per la classe regina, la Motogp con il france ...

Moto2 | Gp Aragon Warm Up: Lowes è il più veloce, Bezzecchi è quarto

Moto2 Gp Motorland Aragon Warm Up - Sam Lowes ha fatto segnare la miglior prestazione del warm up della classe Moto2 al Motorland di Aragon, dove oggi è in programma l'undicesima tappa della classe in ...

Aragon, 18 ottobre 2020 - E' il giorno della gara per il Gran Premio di Aragon, decima prova del Motomondiale. Alle 15 bandiera verde per la classe regina, la Motogp con il france ...Moto2 Gp Motorland Aragon Warm Up - Sam Lowes ha fatto segnare la miglior prestazione del warm up della classe Moto2 al Motorland di Aragon, dove oggi è in programma l'undicesima tappa della classe in ...