Juventus, Bernardeschi ancora inconcludente: l’ultima azione è emblematica (Di domenica 18 ottobre 2020) Federico Bernardeschi non starebbe vivendo un momento facile. Il suo ruolo all’interno dello scacchiere tattico di Andrea Pirlo sarebbe ancora tutto da scoprire e ciò non faciliterebbe il compito del Maestro, alla ricerca della vera identità della sua squadra. L’idea del neo allenatore bianconero sarebbe quella di adattare l’ex Fiorentina nel ruolo di esterno sinistro a tutta fascia. Un compito difficile attende Bernardeschi il quale è chiamato a far ricredere l’intero ambiente della Juventus, dopo una stagione assolutamente da dimenticare. E di certo la prestazione vista ieri sera durante gli ultimi minuti della partita di Crotone non aiuta. Nell’ultima sessione di calciomercato, il classe 1994 sarebbe stato considerato un possibile partente da parte ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Federiconon starebbe vivendo un momento facile. Il suo ruolo all’interno dello scacchiere tattico di Andrea Pirlo sarebbetutto da scoprire e ciò non faciliterebbe il compito del Maestro, alla ricerca della vera identità della sua squadra. L’idea del neo allenatore bianconero sarebbe quella di adattare l’ex Fiorentina nel ruolo di esterno sinistro a tutta fascia. Un compito difficile attendeil quale è chiamato a far ricredere l’intero ambiente della, dopo una stagione assolutamente da dimenticare. E di certo la prestvista ieri sera durante gli ultimi minuti della partita di Crotone non aiuta. Nell’ultima sessione di calciomercato, il classe 1994 sarebbe stato considerato un possibile partente da parte ...

