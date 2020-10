Gli alimenti che ti proteggono dalle malattie e ti fanno pure dimagrire (Di domenica 18 ottobre 2020) Gli alimenti che prevengono alcune malattie o aiutano addirittura a proteggerci da esse e ci aiutano per un regolare stile di vita: le fibre Le fibre alimentari sono dei polisaccaridi vegetali particolari; l’organismo non è in grado di digerirle o assorbirle, tuttavia sono fondamentali nella dieta quotidiana per avere una salute ottimale. Considerate da sole, … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 18 ottobre 2020) Gliche prevengono alcuneo aiutano addirittura a proteggerci da esse e ci aiutano per un regolare stile di vita: le fibre Le fibre alimentari sono dei polisaccaridi vegetali particolari; l’organismo non è in grado di digerirle o assorbirle, tuttavia sono fondamentali nella dieta quotidiana per avere una salute ottimale. Considerate da sole, … L'articolo proviene da YesLife.it.

MinisteroSalute : Una buona alimentazione passa attraverso una dieta varia e ricca di frutta ??e verdura ??. Oggi per la… - raffaelladf67 : RT @MinisteroSalute: Una buona alimentazione passa attraverso una dieta varia e ricca di frutta ??e verdura ??. Oggi per la #GiornataMondiale… - giocarmon : Analisi Semiotica e semantica dal libro: 'Le antiche pubblicità italiane di alimenti e bevande - Volume II - gli am… - giocarmon : Tutti i motivi per acquistare il libro: 'Le antiche pubblicità italiane di alimenti e bevande - Volume II - gli ama… - fendente1 : RT @EssereAnimali: Vietare termini come 'burger vegetale' o 'yogurt vegetale' sarebbe una restrizione che avrebbe come unico effetto quello… -