Giulia Sol massacrata per l’imitazione di Alessandra Amoroso | alcuni Vip difendono la concorrente di Tale e Quale Show

(Di domenica 18 ottobre 2020) È diventata virale l’imitazione didiSol a2020. La performance, che non è andata oltre il settimo posto in classifica, non è stata accolta positivamente nel mondo del web. Tante le critiche alla cantante e attrice teatrale, praticamente al suo debutto televisivo. Di certo non la migliore … L'articoloSolper l’imitazione diVipladiproviene da Gossip e Tv.

zazoomblog : Tale e Quale Giulia Sol imita Alessandro Amoroso: imbarazzo! – VIDEO - #Quale #Giulia #imita #Alessandro - Frances52779614 : RT @Giulia113208470: Elegante questa vita e perfetta all'apparenza. Piangi copiose lacrime leggiadra creatura. Servi il tè maschera di… - ahmed__1221 : RT @Giulia113208470: Elegante questa vita e perfetta all'apparenza. Piangi copiose lacrime leggiadra creatura. Servi il tè maschera di… - CicoPapi1 : RT @Giulia113208470: Elegante questa vita e perfetta all'apparenza. Piangi copiose lacrime leggiadra creatura. Servi il tè maschera di… - Ciceratenoriod2 : RT @Giulia113208470: Elegante questa vita e perfetta all'apparenza. Piangi copiose lacrime leggiadra creatura. Servi il tè maschera di… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Sol

BergamoNews.it

È diventata virale l’imitazione di Alessandra Amoroso di Giulia Sol a Tale e Quale Show 2020. La performance, che non è andata oltre il settimo posto in classifica, non è stata accolta positivamente n ...Piccoli gesti che hanno il potere di cambiare le cose. La consapevolezza maturata sul palco dell'edizione 2020 di TEDxCoriano, andata in scena nei giorni scorsi nella cornice dell'Ecoarea di via Rigar ...