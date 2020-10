GFVip, lite furiosa tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando: “Esci fuori un po’” (Di domenica 18 ottobre 2020) In queste ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip abbiamo assistito ad una furiosa lite tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. Le due hanno tirato fuori gli artigli durante il pranzo davanti a tutta la casa che oramai è divisa in due, stanza blu contro stanza arancione. Il web si è schierato quasi totalmente … L'articolo GFVip, lite furiosa tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando: “Esci fuori un po’” Leggi su dailynews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) In queste ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip abbiamo assistito ad unatra. Le due hanno tiratogli artigli durante il pranzo davanti a tutta la casa che oramai è divisa in due, stanza blu contro stanza arancione. Il web si è schierato quasi totalmente … L'articolotra: “Esciun po’”

