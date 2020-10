Foggiani arrestati in residence di Rimini | in possesso di soldi e droga Polizia allertata da una segnalazione anonima

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Due, di 24 e 25 anni, sono stati. Devono rispondere di reato in materia di stupefacenti. Laera statada una,all’app Youpol. Gli agenti hanno compiuto l’ispezione nelriminese avvalendosi di un cane anti. I due giovani pugliesi sono stati trovati indellaappunto, un’ottantina di grammi fra varie sostanze, e di circa 14000 euro in contanti, oltre a materiali ritenuti utilizzati per confezionare dosi. L'articoloindi: indie ...