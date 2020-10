Firenze Global Service | stanziati 2 milioni e mezzo per le strade cittadine

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 18 ottobre 2020) Dueper le. É quanto prevede la delibera approvata dalla giunta comunale e relativa al contratto del. In concreto si tratta dello stanziamento relativo al terzo anno del contratto e prevede investimenti per la manutenzione straordinaria della rete viaria (per 2) e per interventi di mobilità (per 500mila euro). Per quanto riguarda la prima voce (manutenzione straordinaria), i lavori vengono decisi sulla base della programmazione effettuata da AVR basata su priorità derivanti dal monitoraggio dello stato di salute di, piazze e marciapiedi e con la supervisione degli uffici della Direzione Mobilità. I restanti 500 mila euro sono destinati agli interventi ...