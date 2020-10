“Fascista meglio che fro***? La Mussolini furiosa con la Lucarelli | Non si doveva pernettere

Leggi su iltempo

(Di domenica 18 ottobre 2020) Alessandra, ospite di "Domenica In", ci ripensa e ritorna sullo battibecco con Fabio Canino. Nel talk su Ballando con le Stelle, il dancing show di successo di Milly Carlucci, Mara Venier dà voce ad Alessandra, ex parlamentare oggi ballerina in coppia con Maykel Fonts. La nipote di Sophia Loren ha confermato di essersi commossa al pensiero del padre che non può vederla e ha ribadito: "Io sono così, sono di pancia, ha voglia Mariotto di dirmi vola alto, elevati, diventa elegante, io sono così e non ce la faccio a cambiare". La Venier ha mostrato il tango e i successivi commenti dei giudici fino ad arrivare a Fabio Canino: "Io di lei ho un'idea molto brutta, una donna che va in televisione e dicefascisti che f*oci non mi piace. È una cosa grave Se poi dice che ha ...