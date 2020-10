Coronavirus, norme violate al mercato ortofrutticolo a Bergamo: 12 multe (Di domenica 18 ottobre 2020) Bergamo, 18 ottobre 2020 - Controlli anti-Covid al mercato ortofrutticolo di via Borgo Palazzo a Bergamo. I carabinieri, assieme al personale dell'Ispettorato del Lavoro, hanno riscontrato diverse ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 18 ottobre 2020), 18 ottobre 2020 - Controlli anti-Covid aldi via Borgo Palazzo a. I carabinieri, assieme al personale dell'Ispettorato del Lavoro, hanno riscontrato diverse ...

Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - fanpage : Sono 471 finora le persone multate per non aver rispettato le norme anti-Covid - fattoquotidiano : COVID, PARLA IL PIU' GIOVANE IN TERAPIA INTENSIVA “Il virus colpisce veramente e può fare davvero male' [GUARDA IL… - qn_giorno : #Coronavirus, norme violate al mercato ortofrutticolo a #Bergamo: 12 multe - Zr2012Roberto : RT @DataroomCorsera: Il Covid-19 deriva dagli animali. Era già successo con Sars e Mers. Per evitarlo, in Ue ci sono norme molto rigide che… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus norme Palermo. chiusi tre locali per violazione norme anti-Covid La Repubblica Coronavirus: denunciato a Milano per violazione quarantena, multate 9 persone

Milano, 18 ott. (Adnkronos) - Controlli della polizia a Milano nelle zone della movida per verificare il rispetto delle norme per il contrasto della diffusione del coronavirus. Nella zona dell ...

"Sono in casa in più di 6". C'è già il primo delatore, ma la segnalazione è falsa

A Vinovo, comune alle porte di Torino, ecco che è entrato in azione il primo delatore anti-coronavirus. La vicenda ... che si abbracciavano e sedevano vicini incuranti delle norme anti-contagio, ...

Milano, 18 ott. (Adnkronos) - Controlli della polizia a Milano nelle zone della movida per verificare il rispetto delle norme per il contrasto della diffusione del coronavirus. Nella zona dell ...A Vinovo, comune alle porte di Torino, ecco che è entrato in azione il primo delatore anti-coronavirus. La vicenda ... che si abbracciavano e sedevano vicini incuranti delle norme anti-contagio, ...