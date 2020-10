Castagne | «L’Atalanta non è seconda a nessuno | vorrei sfidarla in Champions»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Per il momento non è prevista una sfida fra Atalanta e Leicester inLeague ma Timothyspera che possa accadere. Timothyha parlato alla Gazzetta dello Sport aprendo il libro dei ricordi della sua esperienza inLeague con l’Atalanta. RICORDI – «Abbiamo sfiorato la semifinale, quest’anno credo sarà dura riprovarci: laè la… Detto ciò, questa squadra non smette mai di sorprendere. Quindi, ritentarci sarà un piacevole dovere». IL LIVELLO – «Considerarla allo stesso livello delle classiche big come Real Madrid, Barcellona o Bayern Monaco sarebbe troppo, il denaro speso non è minimamente paragonabile, ma la proprietà investe perfettamente. ...