Bisceglie-Palermo, Bucaro: “Ecco che match mi aspetto, cercheremo di non farli sbloccare” (Di domenica 18 ottobre 2020) Parola a Giovanni Bucaro.Il tecnico del Bisceglie, alla vigilia dalla sfida contro il Palermo, in programma alle ore 15 allo Stadio "Gustavo Ventura", si è espresso in merito al momento della sua squadra, reduce dalla vittoria in rimonta conquistata mercoledì pomeriggio in casa del Foggia. "A Foggia abbiamo speso tanto di fisico e di testa, ma cercheremo di fare una gara gagliarda", sono state le sue parole."Giocare ogni tre giorni è pesante, mi aspetto una squadra che darà in campo anima, entusiasmo e voglia. E' normale che giocare contro la squadra della propria città sia emozionante, ma sono il tecnico del Bisceglie e devo preparare al meglio la squadra - ha proseguito il coach originario di Palermo -. Sarà una gara ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 ottobre 2020) Parola a Giovanni.Il tecnico del, alla vigilia dalla sfida contro il, in programma alle ore 15 allo Stadio "Gustavo Ventura", si è espresso in merito al momento della sua squadra, reduce dalla vittoria in rimonta conquistata mercoledì pomeriggio in casa del Foggia. "A Foggia abbiamo speso tanto di fisico e di testa, madi fare una gara gagliarda", sono state le sue parole."Giocare ogni tre giorni è pesante, miuna squadra che darà in campo anima, entusiasmo e voglia. E' normale che giocare contro la squadra della propria città sia emozionante, ma sono il tecnico dele devo preparare al meglio la squadra - ha proseguito il coach originario di-. Sarà una gara ...

