Viviana Parisi, parla Daniele Mondello: “Testimone scomoda, è stata uccisa” (Di sabato 17 ottobre 2020) Sembra ormai lontanissimo nel tempo quella drammatica giornata del 3 agosto, quando Viviana Parisi, dj 43enne di Venetico e suo figlio Gioele di appena 4 anni sparivano nel nulla dopo essere usciti in macchina. Presto, il caso di scomparsa nei boschi di Caronia si è trasformato in un caso di cronaca nera dopo il tragico ritrovamento, a distanza di 15 giorni l’uno dall’altro, prima Viviana e poi Gioele. I resti di entrambi sono stati ritrovati in avanzato stato di decomposizione e con segni di attività animale che hanno reso difficile prima l’identificazione e poi l’individuazione delle cause della morte. Tante le ipotesi passate al vaglio dagli inquirenti, che fin dall’inizio non hanno esclusa alcuna ipotesi, la più battuta è quella dell’omicidio-sucidio, che vede ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Sembra ormai lontanissimo nel tempo quella drammatica giornata del 3 agosto, quando, dj 43enne di Venetico e suo figlio Gioele di appena 4 anni sparivano nel nulla dopo essere usciti in macchina. Presto, il caso di scomparsa nei boschi di Caronia si è trasformato in un caso di cronaca nera dopo il tragico ritrovamento, a distanza di 15 giorni l’uno dall’altro, primae poi Gioele. I resti di entrambi sono stati ritrovati in avanzato stato di decomposizione e con segni di attività animale che hanno reso difficile prima l’identificazione e poi l’individuazione delle cause della morte. Tante le ipotesi passate al vaglio dagli inquirenti, che fin dall’inizio non hanno esclusa alcuna ipotesi, la più battuta è quella dell’omicidio-sucidio, che vede ...

CorriereUmbria : A Quarto Grado il giallo di Caronia, il padre di Viviana furioso: 'Hanno sbagliato tutto e vogliono far passare mia… - Rainbow_Luce : @Pandoramarty No no, intendo dire con l'ipotesi omicidio riguardo Viviana Parisi e il figlio - 39702528Kosma : RT @radiotaormina: ?? Ultim'ora ?? Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato a Caronia (Messina) dove si cerca da giorni la… - NewSicilia : 'Non ci arrendiamo. Questo mistero deve essere chiarito, vogliamo la verità' #VivianaParisi #GioeleMondello… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Caronia, legale marito della dj morta: 'Nessuna impronta in casolare' -