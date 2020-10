"Un'altra stretta che serve a poco e fa danni". Pietro Senaldi, così Conte dà il colpo di grazia all'Italia (Di sabato 17 ottobre 2020) Il coprifuoco arriva. Non in quanto sia la misura più idonea a fermare il contagio, ma perché è la più semplice; e poi, il fatto che l'abbiano già introdotta altri Stati rende la decisione mediaticamente inattaccabile. Il governo ha in animo di imporre la chiusura dei ristoranti alle 22. Pare che la Lombardia farà fare l'ultimo giro ai pub alle 23, ma dopo le 18 per bere bisognerà sedersi al tavolo. È un film già visto. Anche a febbraio scorso certe Regioni avevano imposto ai bar di tirare giù la saracinesca alle 18, per fermare la movida dei ragazzi, con il risultato che i giovani anticiparono l'aperitivo alle 17 e il virus travolse il Nord. Intendiamoci, non vogliamo assolutamente dire che la serrata serale sia inutile. Tutto serve a mitigare la diffusione dell'epidemia. Solo, non illudiamoci che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Il coprifuoco arriva. Non in quanto sia la misura più idonea a fermare il contagio, ma perché è la più semplice; e poi, il fatto che l'abbiano già introdotta altri Stati rende la decisione mediaticamente inattaccabile. Il governo ha in animo di imporre la chiusura dei ristoranti alle 22. Pare che la Lombardia farà fare l'ultimo giro ai pub alle 23, ma dopo le 18 per bere bisognerà sedersi al tavolo. È un film già visto. Anche a febbraio scorso certe Regioni avevano imposto ai bar di tirare giù la saracinesca alle 18, per fermare la movida dei ragazzi, con il risultato che i giovani anticiparono l'aperitivo alle 17 e il virus travolse il Nord. Intendiamoci, non vogliamo assolutamente dire che la serrata serale sia inutile. Tuttoa mitigare la diffusione dell'epidemia. Solo, non illudiamoci che ...

