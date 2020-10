The Elder Scrolls 6 e i giochi Bethesda esclusive Xbox e niente PS5? Lo suggerisce Phil Spencer (Di sabato 17 ottobre 2020) Durante una recente intervista, Phil Spencer ha lasciato fortemente intendere che The Elder Scrolls 6, come anche Starfield, i futuri Fallout e molti altri titoli Bethesda, potrebbero non arrivare mai su PS5 o altre piattaforme.Fino ad oggi, Bethesda ha sempre pubblicato titoli multipiattaforma, ma con la recente acquisizione da parte di Microsoft, quella certezza è incominciata a vacillare. Perdere delle serie importanti come appunto The Elder Scrolls o Fallout sarebbe un duro colpo per Sony, ma questo giustificherebbe il denaro speso da Microsoft in questo affare miliardario.Kotaku ha posto questa domanda direttamente a Phil Spencer e la risposta, sebbene non fosse un secco no, lascia ... Leggi su eurogamer (Di sabato 17 ottobre 2020) Durante una recente intervista,ha lasciato fortemente intendere che The6, come anche Starfield, i futuri Fallout e molti altri titoli, potrebbero non arrivare mai suo altre piattaforme.Fino ad oggi,ha sempre pubblicato titoli multipiattaforma, ma con la recente acquisizione da parte di Microsoft, quella certezza è incominciata a vacillare. Perdere delle serie importanti come appunto Theo Fallout sarebbe un duro colpo per Sony, ma questo giustificherebbe il denaro speso da Microsoft in questo affare miliardario.Kotaku ha posto questa domanda direttamente ae la risposta, sebbene non fosse un secco no, lascia ...

