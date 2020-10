Sostituto d’imposta: cos’è, chi può farlo e a che serve. La guida rapida (Di sabato 17 ottobre 2020) Sostituto d’imposta: cos’è, chi può farlo e a che serve. La guida rapida Il Sostituto d’imposta è figura tipica del diritto del lavoro. Nei rapporti di lavoro subordinato è infatti abituale la situazione per la quale l’obbligazione fiscale e contributiva non viene adempiuta proprio dal soggetto formalmente obbligato – ovvero il lavoratore dipendente – ma dal cosiddetto “Sostituto”, che – in quanto tale – versa tasse e contributi per conto del contribuente/lavoratore. Ciò su cui intendiamo far luce in questo articolo sono proprio le caratteristiche del Sostituto d’imposta, la funzione e chi può farlo. Facciamo chiarezza. Se ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 17 ottobre 2020)d’imposta: cos’è, chi puòe a che. LaIld’imposta è figura tipica del diritto del lavoro. Nei rapporti di lavoro subordinato è infatti abituale la situazione per la quale l’obbligazione fiscale e contributiva non viene adempiuta proprio dal soggetto formalmente obbligato – ovvero il lavoratore dipendente – ma dal cosiddetto “”, che – in quanto tale – versa tasse e contributi per conto del contribuente/lavoratore. Ciò su cui intendiamo far luce in questo articolo sono proprio le caratteristiche deld’imposta, la funzione e chi può. Facciamo chiarezza. Se ...

