Serie A 2020 2021 | quarta giornata | programma e telecronisti Sky e Dazn

(Di sabato 17 ottobre 2020) Ile isu Sky edelladi. Un turno interessante con il derby di Milano tra Inter e Milan a spiccare sabato alle 18, con in contemporanea anche Sampdoria-Lazio. Ad aprire i giochi, però, c’è Napoli-Atalanta, Crotone-Juventus e Roma-Benevento sono due impegni semplici sulla carta per le altre big. Questa lazione televisiva. Sabato 17 ottobreore 15 Napoli-Atalanta su Sky SportA Telecronaca: Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani ore 18 Inter-Milan su Sky SportA Telecronaca: Fabio Caressa e Beppe Bergomi ore 18 Sampdoria-Lazio su Sky Sport Telecronaca: Andrea Marinozzi e Nando ...

tuttosport : 'Cristiano #Ronaldo poteva tornare': l'Asl di #Torino spiega perché - OfficialASRoma : Dalla benedizione del campo nel giorno del suo esordio in Serie A a una particolare anteprima di 'Bianco, rosso e V… - Gazzetta_it : #Chiesa è già spalle al muro: dimostri di valere tutti i milioni spesi dalla Juve - Gazzetta_it : La giostra del calcio parte oggi e la #Champions peserà - Il commento di Alessandro de Calò - ansacalciosport : Serie A con ombra covid, Inter-Milan è derby tra big. Lukaku-Lautaro contro Ibra. Promette emozioni Napoli-Atalanta… -

Per la 4a giornata di Serie A non solo la formazione ideale, ma anche i calciatori sconsigliati per il Fantacalcio Mantra. Anche in questo caso, come per la nostra Top 11, abbiamo pensato di schierare ...Nessun problema. Riccardo Trevisani, nell'appuntamento consueto con i consigli sulla nostra pagina Facebook, ha risposto ai vostri dubbi sul Fantacalcio a ridosso dell'inizio della quarta giornata di ...