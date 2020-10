Sampdoria, Ranieri: «Partita non perfetta. Obiettivo 40 punti» (Di sabato 17 ottobre 2020) Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, commenta il match vinto contro la Lazio tra le mura del Ferraris Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, commenta in conferenza stampa il match vinto con il risultato di 3-0 contro la Lazio tra le mura del Ferraris. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU SAMP NEWS 24 LAZIO – «Naturalmente alla Lazio mancavano giocatori importanti come Immobile e giocatori che hanno avuto problemi fisici. Noi abbiamo fatto una gara di coraggio e consapevolezza. Abbiamo lasciato qualche occasione di troppo alla Lazio e alla fine la vittoria per 3-0 ci fa dimenticare la Partita contro il Benevento». OBIETTIVI – «Le cose importanti per noi sono le cose che ha detto il presidente a fine campionato scorso: non vuole più ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Claudio, tecnico della, commenta il match vinto contro la Lazio tra le mura del Ferraris Claudio, tecnico della, commenta in conferenza stampa il match vinto con il risultato di 3-0 contro la Lazio tra le mura del Ferraris. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU SAMP NEWS 24 LAZIO – «Naturalmente alla Lazio mancavano giocatori importanti come Immobile e giocatori che hanno avuto problemi fisici. Noi abbiamo fatto una gara di coraggio e consapevolezza. Abbiamo lasciato qualche occasione di troppo alla Lazio e alla fine la vittoria per 3-0 ci fa dimenticare lacontro il Benevento». OBIETTIVI – «Le cose importanti per noi sono le cose che ha detto il presidente a fine campionato scorso: non vuole più ...

