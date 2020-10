Sampdoria-Lazio, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2020/2021 (Di sabato 17 ottobre 2020) Il programma e i telecronisti su Sky di Sampdoria-Lazio, match valido per la quarta giornata di Serie A 2020/2021. A Marassi i biancocelesti vanno a caccia dei tre punti per rialzarsi in chiave classifica dopo aver sperimentato tutti i tipi di risultati nelle prime tre giornate. La squadra doriana, però, resta un osso duro. Calcio d’inizio alle ore 18 di sabato 17 ottobre, chi la spunterà? Sampdoria-Lazio sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Nando Orsi. Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Ile isu Sky di, match valido per la quarta giornata di. A Marassi i biancocelesti vanno a caccia dei tre punti per rialzarsi in chiave classifica dopo aver sperimentato tutti i tipi di risultati nelle prime tre giornate. La squadra doriana, però, resta un osso duro. Calcio d’inizio alle ore 18 di sabato 17 ottobre, chi la spunterà?sarà visibile in diretta tv esclusiva su Skycon la telecronaca di Andrea Marinozzi e Nando Orsi.

sampdoria : ?? @SerieA: i blucerchiati per #SampLazio ?? Per il report completo ?? - sportface2016 : #calcio #SerieA #SampdoriaLazio: programma e telecronisti - salvione : Diretta Sampdoria-Lazio ore 18: dove vederla in tv e probabili formazioni - salvione : Diretta Sampdoria-Lazio ore 18: dove vederla in tv e probabili formazioni - salvione : Sampdoria, i convocati per la Lazio. Prima volta per Keita e Adrien Silva -