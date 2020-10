Roma, buone notizie per Smalling. Esclusi problemi all’articolazione del ginocchio (Di sabato 17 ottobre 2020) Chris Smalling, neo acquisto della Roma, ha riportato una lieve distorsione al ginocchio sinistro che gli impedirà di scendere in campo domani sera contro il Benevento e probabilmente anche in Europa League giovedì prossimo. La buona notizia per il difensore inglese è che gli accertamenti a cui si è sottoposto hanno escluso seri problemi all’articolazione e quindi l’infortunio è meno grave del previsto. Nuovi esami verranno sottoposti la prossima settimana per capire quando potrà essere pronto per giocare. Fonte Foto: Transfermarkt L'articolo Roma, buone notizie per Smalling. Esclusi problemi all’articolazione del ginocchio proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 ottobre 2020) Chris, neo acquisto della, ha riportato una lieve distorsione alsinistro che gli impedirà di scendere in campo domani sera contro il Benevento e probabilmente anche in Europa League giovedì prossimo. La buona notizia per il difensore inglese è che gli accertamenti a cui si è sottoposto hanno escluso seriall’articolazione e quindi l’infortunio è meno grave del previsto. Nuovi esami verranno sottoposti la prossima settimana per capire quando potrà essere pronto per giocare. Fonte Foto: Transfermarkt L'articoloperall’articolazione delproviene da ...

