Ravenna-Vibo Valentia in tv; data, orario e diretta streaming Superlega 2020/2021 (Di sabato 17 ottobre 2020) La Consar Ravenna ospita la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match valido per la sesta giornata di andata della Superlega 2020/2021. Vibo Valentia vuole continuare a crescere e convincere contro una Ravenna che invece ha ottenuto una sola vittoria su cinque match disputati. L’appuntamento è per domenica 18 ottobre alle ore 17:00. La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SESTA GIORNATA DI ... Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) La Consarospita la Tonno Callipo Calabria: eccoe come vedere intv eil match valido per la sesta giornata di andellavuole continuare a crescere e convincere contro unache invece ha ottenuto una sola vittoria su cinque match disputati. L’appuntamento è per domenica 18 ottobre alle ore 17:00. La partita sarà visibile insulla piattaforma Eleven Sports, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SESTA GIORNATA DI ...

I meneghini hanno strappato la vittoria a Ravenna al tie-break ed ora ospitano gli scaligeri, usciti invece sconfitti al quinto set contro Vibo Valentia. L’appuntamento è per domenica 18 ottobre alle ...

Vibo:Tonno Callipo verso Ravenna, centrare la quarta vittoria consecutiva.

Sulle ali dell’entusiasmo per il fantastico “tris” di vittorie consecutive, due delle quali arrivate da una doppia trasferta sul binario lombardo-veneto ...

