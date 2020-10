PORDENONE – SPAL “LIVE” DAL TEGHIL DI LIGNANO: #FORZARAMARRI! (Di sabato 17 ottobre 2020) PORDENONE – SPAL 3-3 GOL: 5? pt Diaw, 18? Barison, 29? Castro; st 1? Strefezza, 7? Paloschi, 45? Diaw (rig.). PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra (24? st Vogliacco), Camporese, Barison (24? st Bassoli), Falasco; Magnino, Calò, Rossetti (20? st Zammarini); Ciurria; Buti? (10? st Musiolik), Diaw. A disp.: Bindi, Stefani, Pasa, Secli, Misuraca, Scavone, Chrzanowski. All. Tesser. SPAL (3-4-3): Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Sernicola, Murgia, Valoti, Castro (24? st Brignola); Strefezza (32? st Missiroli), Paloschi (32? st S. Esposito), D’Alessandro (1? st Dickmann). A disposizione: Galeotti, Thiam, Ranieri, Okoli, Esposito Sebastiano, SPALtro, Moro, Jankovic. All. Mezzini. ARBITRO: Sacchi di Macerata. Assistenti Robilotta di Sala Consilina e Avalos di Legnano. Quarto ufficiale ... Leggi su udine20 (Di sabato 17 ottobre 2020)3-3 GOL: 5? pt Diaw, 18? Barison, 29? Castro; st 1? Strefezza, 7? Paloschi, 45? Diaw (rig.).(4-3-1-2): Perisan; Berra (24? st Vogliacco), Camporese, Barison (24? st Bassoli), Falasco; Magnino, Calò, Rossetti (20? st Zammarini); Ciurria; Buti? (10? st Musiolik), Diaw. A disp.: Bindi, Stefani, Pasa, Secli, Misuraca, Scavone, Chrzanowski. All. Tesser.(3-4-3): Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Sernicola, Murgia, Valoti, Castro (24? st Brignola); Strefezza (32? st Missiroli), Paloschi (32? st S. Esposito), D’Alessandro (1? st Dickmann). A disposizione: Galeotti, Thiam, Ranieri, Okoli, Esposito Sebastiano,tro, Moro, Jankovic. All. Mezzini. ARBITRO: Sacchi di Macerata. Assistenti Robilotta di Sala Consilina e Avalos di Legnano. Quarto ufficiale ...

