Perché la Regina Elisabetta alla sua prima uscita in pubblico non indossava la mascherina?

La Regina Elisabetta II d'Inghilterra ha lasciato per la prima volta dopo sette mesi l'isolamento nelle varie residenze reali per visitare insieme al nipote William il Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) a Porton Down nel sudovest del Paese, dove ha anche incontrato il team che si attivò contro gli attacchi del 2018 in cui fu usato l'agente nervino Novichok. Il veleno - ricorda la Bbc - era destinato all'agente russo Serghei Skripal, ma mentre lui e la figlia sopravvissero, il Novichok uccise una donna senza fissa dimora che era entrata in contatto con il contenitore. La 94enne sovrana e il principe - nessuno dei due indossava la mascherina, come hanno notato criticamente diversi commentatori - hanno svolto la visita tenendosi a distanza di sicurezza ...

