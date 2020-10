Nuova Zelanda: elezioni, Ardern ampiamente in testa (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - WELLINGTON, 17 OTT - La premier uscente della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, è largamente in testa nelle elezioni che si sono tenute oggi, secondo le prime proiezioni. Forte dei risultati ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - WELLINGTON, 17 OTT - La premier uscente della, Jacinda, è largamente innelleche si sono tenute oggi, secondo le prime proiezioni. Forte dei risultati ...

vaticannews_it : #17ottobre Legislative in #NuovaZelanda. Si vota anche per referendari su eutanasia e legalizzazione della cannabi… - Corriere : Nuova Zelanda, Ardern trionfa su Collins: alle urne con le tartine e senza mascherina - iconanews : Nuova Zelanda: elezioni, Ardern ampiamente in testa - namuplanet : RT @BTSonFIMI: Certificazioni di 'Dynamite' ad oggi: Messico????: Disco d'oro?? (30.000 unità) Australia????: Disco d'oro?? (35.000 unità) Nuova… - Sweet_Danger_ : RT @BTSonFIMI: Certificazioni di 'Dynamite' ad oggi: Messico????: Disco d'oro?? (30.000 unità) Australia????: Disco d'oro?? (35.000 unità) Nuova… -