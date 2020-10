Nuoto | ISL 2020 oggi | orari | tv | streaming | programma e italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020) Seconda giornata di gare della International Swimming League. Prendendo spunto da quanto fatto Oltreoceano nella famosa bolla di Orlando per la NBA (nessun caso positivo al Covid-19 in 100 giorni), anche la rassegna natatoria in vasca corta avrà la medesima strutturazione in quel di Budapest. Cinque settimane di allenamento e gare nelle acque magiare che vedranno coinvolte 10 squadre e circa 300 nuotatori provenienti da tutto il mondo. Il format prevede che in ogni confronto si affrontino quattro squadre e che due atleti per team si sfidino in ogni singola, così come due staffette per squadra si sfideranno in ogni competizione per team. Ogni weekend ci saranno due gironi, così da impegnare otto formazioni, mentre due saranno di riposo. Le compagini avranno almeno dieci uomini e dieci donne, fino a un massimo di ...