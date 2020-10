Non buttarle via! Ecco 5 passi per trasformare le lampadine fulminate (Di sabato 17 ottobre 2020) A volte crediamo che le lampadine rotte sono da buttare, quando in realtà potrebbero avere mille usi e mille funzioni che ci soddisfano nelle più diverse esigenze. Per trasformare le lampadine in qualcosa di unico basteranno un cacciavite, pinze e un gancio di filo. A mostrarci l’operato di tutto c’è Dave, che ci fa vedere come rimuovere l’interno della lampadina con questi attrezzi. Dobbiamo insistere per fare attenzione durante il processo a prendere le giuste precauzioni, in modo che le nostre mani e il nostro corpo non subiscano danni. Usiamo quindi le pinze per modellare il gancio del filo e creare una base per tenere fissa la lampadina. Ora, possiamo usare questo come appiglio per procedere nella giusta direzione. credit: Youtube/DaveHax Possiamo dirvi di svitare un portachiavi, tirare fuori ... Leggi su virali.video (Di sabato 17 ottobre 2020) A volte crediamo che lerotte sono da buttare, quando in realtà potrebbero avere mille usi e mille funzioni che ci soddisfano nelle più diverse esigenze. Perlein qualcosa di unico basteranno un cacciavite, pinze e un gancio di filo. A mostrarci l’operato di tutto c’è Dave, che ci fa vedere come rimuovere l’interno della lampadina con questi attrezzi. Dobbiamo insistere per fare attenzione durante il processo a prendere le giuste precauzioni, in modo che le nostre mani e il nostro corpo non subiscano danni. Usiamo quindi le pinze per modellare il gancio del filo e creare una base per tenere fissa la lampadina. Ora, possiamo usare questo come appiglio per procedere nella giusta direzione. credit: Youtube/DaveHax Possiamo dirvi di svitare un portachiavi, tirare fuori ...

kikimatchalatte : @KIKIC0RE ma non è vero, una tipa si era inventata una cagata insensata per buttarle odio addosso e come al solito… - bellinimr : @Terra_Pianeta Certe confenzioni sembran fatte apposta per non sapere dove buttarle - kcobainsvoice : RT @Giovii27: Ma quanto è inacidita Matilde? Ridicola. Non regge il confronto con la Ruta e continua a buttarle fango. È una vipera, ma nel… - Giovii27 : Ma quanto è inacidita Matilde? Ridicola. Non regge il confronto con la Ruta e continua a buttarle fango. È una vipe… - flowervsfeast : gli americani non hanno proprio capito nulla dalla storia dei tre porcellini e il lupo cattivo che soffia sulle cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Non buttarle Lucca, l’antico tiglio (malato) e la battaglia per non buttarlo giù Corriere Fiorentino Juventus-Napoli, sconfitta assurda: pronto il ricorso, ma ADL va al Tar

Non l'ha scampata, il Napoli. Non ha evitato il peggio. Il giudice sportivo ha dato ragione a chi diceva ad alta voce (la Juventus e il ministro Spadafora) e chi invece solo sussurrandolo ...

Un trucco infallibile per non far strappare i collant

A quale donna non è mai capitato di strappare o smagliare rovinosamente i collant proprio all’inizio di una serata importante? In questi casi sembra che ...

Non l'ha scampata, il Napoli. Non ha evitato il peggio. Il giudice sportivo ha dato ragione a chi diceva ad alta voce (la Juventus e il ministro Spadafora) e chi invece solo sussurrandolo ...A quale donna non è mai capitato di strappare o smagliare rovinosamente i collant proprio all’inizio di una serata importante? In questi casi sembra che ...