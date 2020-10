Nettuno | 57enne muore mentre cerca funghi nel bosco | punto da un insetto

(Di sabato 17 ottobre 2020) Giuseppe Gentile, 57 anni, è mortovaneldell’Armellino, a. Per l’uomo è stata fatale la puntura di unche si era infilato in uno dei suoi stivali. Una tragedia si è verificata ieri nella zona rurale intorno adenominata la “Campana”. Giuseppe Gentile era andato alla ridi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Giuseppe Gentile, 57 anni, è morto mentre cercava funghi nel bosco dell’Armellino, a Nettuno. Per l’uomo è stata fatale la puntura di un insetto che si era infilato in uno dei suoi stivali. Una ...Nettuno, tragedia nei boschi di via dell'Armellino, nella zona rurale denominata la "Campana". Un uomo di Velletri, che cercava funghi con due amici, è stato punto da un ...