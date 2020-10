Miss Inghilterra torna in corsia per combattere il Covid

astrvbri : RT @BugattiCristian: Una delle cose più gratificanti di questi giorni è stata la cover in inglese di Mi Manca realizzata da un ragazzo di S… - fiorenz44345157 : RT @BugattiCristian: Una delle cose più gratificanti di questi giorni è stata la cover in inglese di Mi Manca realizzata da un ragazzo di S… -

Ultime Notizie dalla rete : Miss Inghilterra

Il Messaggero

Ha lasciato la corona ed è tornata in corsia per combattere il coronavirus Bhasha Mukherjee, Miss Inghilterra dal luglio 2019. La dottoressa 24enne, nata a Calcutta e cresciuta a Derby, due lauree e ...Ha lasciato la coroncina ed è tornata in corsia per combattere il coronavirus Bhasha Mukherjee, Miss Inghilterra dal luglio 2019. La dottoressa 24enne, nata a Calcutta e cresciuta a Derby, due lauree ...