Lucidare le porte in legno | ecco come fare per non rovinarle

(Di sabato 17 ottobre 2020) Durante le pulizie domestiche, uno dei punti fondamentali è la lucidatura delledi. Maa tirare a lucido i vostri infissi, senza rischiare di rovinarli? Di seguito tutti i consigli utili. Primo passaggio: eliminare la polvere Utilizzando un panno in microfibra o uno spolverino, dovrete eliminare la polvere presente in ogni angolo della porta. Con il panno togliete anche le ragnatele. Secondo passaggio: detergere il vetro Se la vostra porta ha una lastra di vetro posta nel centro, la potrete lavare con un detergente a base di: 2 litri di acqua 100 ml di aceto di vino bianco. Inumidire qualche foglio di carta di quotidiano nel liquido e strofinare su tutta la superficie del vetro. In alternativa ai fogli di quotidiano, potete usare una spugna morbida. Lavare con abbondante acqua. Terzo ...