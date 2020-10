Lonate Pozzolo: "Danilo Rivolta fu eletto coi voti della 'ndrangheta" (Di sabato 17 ottobre 2020) Lonate Pozzolo, Varese,, 17 ottobre 2020 - Trecento voti della 'ndrangheta in cambio di un assessorato . Così avrebbe vinto le elezioni amministrative del 2014 l'ex sindaco di Lonate Pozzolo Danilo ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 ottobre 2020), Varese,, 17 ottobre 2020 - Trecentoin cambio di un assessorato . Così avrebbe vinto le elezioni amministrative del 2014 l'ex sindaco di...

PaoloBorg : RT @rep_milano: 'Ndrangheta, indagato l'ex sindaco di Lonate Pozzolo Rivolta: voti in cambio dell'elezione [aggiornamento delle 20:58] http… - romi_andrio : RT @rep_milano: 'Ndrangheta, indagato l'ex sindaco di Lonate Pozzolo Rivolta: voti in cambio dell'elezione [aggiornamento delle 20:58] http… - Notiziedi_it : ‘Ndrangheta, indagato l’ex sindaco di Lonate Pozzolo Rivolta: voti in cambio dell’elezione - rep_milano : 'Ndrangheta, indagato l'ex sindaco di Lonate Pozzolo Rivolta: voti in cambio dell'elezione [aggiornamento delle 20:… - varesenews : La ‘ndrangheta decise le elezioni del 2014 a Lonate Pozzolo, a giudizio anche Peppino Falvo -

Ultime Notizie dalla rete : Lonate Pozzolo La 'ndrangheta decise le elezioni del 2014 a Lonate Pozzolo, a giudizio anche Peppino Falvo varesenews.it 'Ndrangheta: Dda Milano chiude indagini su ex sindaco Lonate Pozzolo (Va) per corruzione e scambio elettorale

Milano, 16 ott 18:14 - (Agenzia Nova) - A Donato Rivolta, ex sindaco di Lonate Pozzolo (Va), insieme ad altre quattro persone, è stato notificato l'avviso di conclusione delle... (Rem) ...

Lonate Pozzolo: "Danilo Rivolta fu eletto coi voti della 'ndrangheta"

Avviso di chiusura indagini per l’ex sindaco di Lonate Pozzolo e altri cinque. Trecento preferenze concesse in cambio di un assessorato alla De Novara ...

Milano, 16 ott 18:14 - (Agenzia Nova) - A Donato Rivolta, ex sindaco di Lonate Pozzolo (Va), insieme ad altre quattro persone, è stato notificato l'avviso di conclusione delle... (Rem) ...Avviso di chiusura indagini per l’ex sindaco di Lonate Pozzolo e altri cinque. Trecento preferenze concesse in cambio di un assessorato alla De Novara ...