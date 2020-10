Le pagelle di Crotone-Juve. Buffon, 650 in scioltezza. Morata non basta (Di sabato 17 ottobre 2020) Crotone Cordaz 6: Ottimi riflessi su Morata, incolpevole sul gol del pareggio Magallan 5,5: Buona prestazione macchiata dall'errore sul pareggio: si perde Morata Marrone 6,5: Tiene le redini della ... Leggi su leggo (Di sabato 17 ottobre 2020)Cordaz 6: Ottimi riflessi su, incolpevole sul gol del pareggio Magallan 5,5: Buona prestazione macchiata dall'errore sul pareggio: si perdeMarrone 6,5: Tiene le redini della ...

