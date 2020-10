Latina | festa di matrimonio con più di 80 persone | arrivano i carabinieri | multati tutti i partecipanti

11secon : #CRONACA #Festa di nozze con 80 invitati, colti in flagranza di reato e multati dai carabinieri. È accaduto lo scor… - isamiccoli52 : RT @Avvocatocapita1: Provincia di Latina, già Littoria. Pontinia, festa di matrimonio con 82 persone: al ristorante arrivano i carabinieri… - andreavent3 : RT @Avvocatocapita1: Provincia di Latina, già Littoria. Pontinia, festa di matrimonio con 82 persone: al ristorante arrivano i carabinieri… - Avvocatocapita1 : Provincia di Latina, già Littoria. Pontinia, festa di matrimonio con 82 persone: al ristorante arrivano i carabini… - EmMicucci : #Coronavirus #Latina:Festa a Pontinia nonostante restrizioni. D'Amato:Irresponsabile. È tempo della responsabilit… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina festa

Festa di matrimonio bloccata dai carabinieri: è successo a Pontinia, in provincia di Latina. I militari hanno fatto irruzione nel ristorante dove si stava svolgendo la festa in forma privata. I ...Una festa con più di 80 partecipanti a Pontinia, in provincia di Latina, ha fatto scattare un blitz dei carabinieri. "E' grave e da irresponsabili quanto accaduto a Pontinia nonostante l'ordinanza res ...